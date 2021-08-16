Лавров обсудил с Блинкеном ситуацию в Афганистане

Москва, 16 августа. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Инициативой беседы выступили Соединенные Штаты Америки. Блинкен рассказал коллеге об эвакуации диппредставительства США в Афганистане, а также указал на решение неотложных гуманитарных задач.

Сергей Лавров обозначил российскую позицию по сложившимся обстоятельствам. Кроме того, он проинформировал госсекретаря о контактах РФ с основными политическим силами исламской республики.

Глава МИД РФ и госсекретарь пришли к выводу о необходимости продолжить консультации с привлечением китайской и пакистанской сторон. Также они отметили необходимость участия других заинтересованных государств и международных организаций.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выступит с заявлением по ситуации в Кабуле. Об этом сообщили в Белом доме.