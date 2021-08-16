Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 20:45
20:44
Общество
Казанские хирурги удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка
20:41
Общество
Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного
20:40
ФАН-ТВ
Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России
20:37
Судан
Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане
20:35
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
20:31
Весь мир
Как Евросоюз заставляет Восточную Европу любить мигрантов и западные ценности
20:30
Общество
Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму
20:30
Наука
Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков
20:26
Политика
Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве
20:26
Происшествия
Выбросившая ребенка из окна роддома женщина была замужем
Все новости

Подольскую осудили за вульгарный танец на пляже в Египте

  /   Обновлено: 16 августа 2021 19:39
Шоу-бизнес
Подольскую осудили за вульгарный танец на пляже в Египте
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Каир, 16 августа. Известная российская певица Наталья Подольская показала в Instagram странный танец «тумба-юмба», попрыгав на белом диване у бассейна.

Наталья Подольская решила оторваться на египетском курорте и зажгла под танцевальный хит. На опубликованных кадрах артистка танцует в бикини, демонстрируя подписчикам свою идеальную фигуру.

«Обоооожааааааююююю танцевать! А вы ?» — поинтересовалась она у пользователей.

Ролик получил более 45 тысяч лайков, под ним появились сотни комментариев. Фанатам не понравилась «развязность» звезды, они осудили ее за демонстрацию «прелестей» окружающим мужчинам.

«Не хочется смотреть, очень вульгарно»;

«Посмотри на себя со стороны и подумай. Нужно уже обороты сбавлять, а то будешь похожа на Собчак»;

«Ну человек подшофе, неужели трезвый человек себя так вести будет в общественном месте. Все туда же»;

«Капец, сначала подумала, что Бузова кривляется», — отреагировали пользователи.

Осенью прошлого года супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская родила сына, которого назвали Иваном. Звездная чета также воспитывает сына Артемия, появившегося на свет в 2015 году. Артистка много времени проводит вместе с детьми и признается, что не против третьего малыша.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Подольскую осудили за вульгарный танец на пляже в Египте
египет танцы Подольская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru