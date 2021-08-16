Подольскую осудили за вульгарный танец на пляже в Египте

Каир, 16 августа. Известная российская певица Наталья Подольская показала в Instagram странный танец «тумба-юмба», попрыгав на белом диване у бассейна.

Наталья Подольская решила оторваться на египетском курорте и зажгла под танцевальный хит. На опубликованных кадрах артистка танцует в бикини, демонстрируя подписчикам свою идеальную фигуру.

«Обоооожааааааююююю танцевать! А вы ?» — поинтересовалась она у пользователей.

Ролик получил более 45 тысяч лайков, под ним появились сотни комментариев. Фанатам не понравилась «развязность» звезды, они осудили ее за демонстрацию «прелестей» окружающим мужчинам.

«Не хочется смотреть, очень вульгарно»; «Посмотри на себя со стороны и подумай. Нужно уже обороты сбавлять, а то будешь похожа на Собчак»; «Ну человек подшофе, неужели трезвый человек себя так вести будет в общественном месте. Все туда же»; «Капец, сначала подумала, что Бузова кривляется», — отреагировали пользователи.

Осенью прошлого года супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская родила сына, которого назвали Иваном. Звездная чета также воспитывает сына Артемия, появившегося на свет в 2015 году. Артистка много времени проводит вместе с детьми и признается, что не против третьего малыша.