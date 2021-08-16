Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на севере Забайкалья

Чита, 16 августа. Сейсмологи сообщили, что на севере Забайкальского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

Эпицентр находился в 69 км от поселка Новая Чара, где проживает около 3700 человек. Местные жители сообщили, что ощутили толчки. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. На место происшествия выехали спасатели. Они обследуют территорию на предмет разрушений. Региональное управление ГУ МЧС России призвало жителей Забайкалья сообщать о стихийных бедствиях по телефону 112.

Тем временем СМИ сообщили, что количество погибших в результате землетрясения в Гаити превысило тысячу человек. Эпицентр находился в 8 километрах от города Пети-Тру-де-Нип.