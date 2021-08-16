Роженица выбросила из окна роддома в Стерлитамаке чужого младенца

Стерлитамак, 16 августа. Состоящая на учете в психдиспансере женщина расправилась с ребенком своей соседки по палате, выкинув его из окна на третьем этаже.

По имеющимся данным, ЧП случилось в одной из больниц города. Малыш скончался от полученных травм на месте происшествия.

Местные правоохранители уже задержали предполагаемую преступницу, у которой есть психическое заболевание. В скором времени следователи уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Местной жительнице в скором времени изберут необходимую меру пресечения.