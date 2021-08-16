Житель Перми попал в реанимацию после взрыва электросамоката в квартире

Пермь, 16 августа. Мужчина серьезно пострадал при взрыве электросамоката в квартире. В результате произошедшего житель Перми два дня находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

Как стало известно, хозяин поставил самокат на зарядку. В какой-то момент в однокомнатной квартире произошел взрыв транспортного средства. ЧП привело к обрушению межкомнатной перегородки, а впоследствии к пожару.

Пострадавший не покинул помещение, а стал снимать инцидент на видео для социальных сетей. В итоге мужчина надышался угарным газом и серьезно пострадал. Пермяка доставили в больницу, в сознание он пришел только спустя два дня лечения, сообщил ФАН информированный источник.

Ранее курьер доставки еды на электросамокате столкнулся с автомобилем каршеринга в Петербурге.