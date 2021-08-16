Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 20:45
20:44
Общество
Казанские хирурги удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка
20:41
Общество
Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного
20:40
ФАН-ТВ
Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России
20:37
Судан
Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане
20:35
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
20:31
Весь мир
Как Евросоюз заставляет Восточную Европу любить мигрантов и западные ценности
20:30
Общество
Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму
20:30
Наука
Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков
20:26
Политика
Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве
20:26
Происшествия
Выбросившая ребенка из окна роддома женщина была замужем
Все новости

Афганские мигранты в Тегеране вышли на митинг против мирного процесса с талибами
Ближний Восток
Афганские мигранты в Тегеране вышли на митинг против мирного процесса с талибами
wikipedia.org  /  Armin Karami / CC BY 4.0

Тегеран, 16 августа. Сотни афганских мигрантов собрались перед зданием ООН в иранской столице, требуя освобождения своей страны от власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Демонстранты протестовали против признания государствами правительства боевиков, скандируя лозунги «Мы не хотим Исламский эмират».

Митинги уже несколько дней проводятся афганцами в ряде стран. В Швеции мигранты протестовали против поддержки боевиков со стороны Пакистана, а в США прошли демонстрации из-за политики администрации Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана.

Также акции протеста прошли в городе Кум. Несколько десятков афганских женщин вышли на площадь перед мавзолеем Фатимы Масумэ с флагами и транспарантами, требуя от мировой общественности спасти их страну от власти боевиков.

Также 14 августа более 1200 иранских и афганских активистов опубликовали совместное заявление с требованием внести вопрос о правах женщин в повестку всех проводимых с талибами переговоров.

Движение «Талибан» начало активное наступление на позиции правительственных войск весной текущего года одновременно с процессом вывода иностранного контингента с афганской территории. Через несколько месяцев боевики захватили уже больше половины страны, во многих случаях города сдавались им без боя. За последние две недели были заняты почти все провинциальные центры, а 15 августа талибы вошли в столицу. Несмотря на сообщения о спокойной обстановке в городе, многие жители прорвались в аэропорт Кабула, где проходила экстренная эвакуация иностранных дипмиссий. В толпе из-за суматохи были насмерть задавлены несколько человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Афганские мигранты в Тегеране вышли на митинг против мирного процесса с талибами
афганистан иран митинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru