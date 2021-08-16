Афганские мигранты в Тегеране вышли на митинг против мирного процесса с талибами

Тегеран, 16 августа. Сотни афганских мигрантов собрались перед зданием ООН в иранской столице, требуя освобождения своей страны от власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Демонстранты протестовали против признания государствами правительства боевиков, скандируя лозунги «Мы не хотим Исламский эмират».

Митинги уже несколько дней проводятся афганцами в ряде стран. В Швеции мигранты протестовали против поддержки боевиков со стороны Пакистана, а в США прошли демонстрации из-за политики администрации Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана.

“Death to the Taliban.”

Afghans protest in Tehran, #Iran. pic.twitter.com/BoDl6Ac8XT — Alireza Nader علیرضا نادر (@AlirezaNader) August 15, 2021

Также акции протеста прошли в городе Кум. Несколько десятков афганских женщин вышли на площадь перед мавзолеем Фатимы Масумэ с флагами и транспарантами, требуя от мировой общественности спасти их страну от власти боевиков.

An anti-Taliban protest by Afghan women living in Qom, #Iran. They chanted & held up signs with the following messages: "Down with country-selling traitors," "Down with Pakistan," "Down with Taliban," and "We don't want an Islamic Emirate." Source: @isna_farsi #Afghanistan pic.twitter.com/ulUenkq2zN — Reza H. Akbari (@rezahakbari) August 16, 2021

Также 14 августа более 1200 иранских и афганских активистов опубликовали совместное заявление с требованием внести вопрос о правах женщин в повестку всех проводимых с талибами переговоров.

Движение «Талибан» начало активное наступление на позиции правительственных войск весной текущего года одновременно с процессом вывода иностранного контингента с афганской территории. Через несколько месяцев боевики захватили уже больше половины страны, во многих случаях города сдавались им без боя. За последние две недели были заняты почти все провинциальные центры, а 15 августа талибы вошли в столицу. Несмотря на сообщения о спокойной обстановке в городе, многие жители прорвались в аэропорт Кабула, где проходила экстренная эвакуация иностранных дипмиссий. В толпе из-за суматохи были насмерть задавлены несколько человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.