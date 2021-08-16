Британские медики опровергли высокие риски выкидыша после вакцинации от COVID-19

Лондон, 16 августа. Вакцинация от коронавируса не увеличивает риски выкидыша или мертворождения, заявили британские специалисты после исследования ряда препаратов от COVID-19.

Сейчас нет научно доказанных данных, что прививка от коронавируса каким-либо образом влияет на способность иметь детей, подчеркнули сотрудники Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Они опровергли возможную связь между вакцинацией и изменениями менструального цикла.

Коронавирус может мутировать в более опасную форму, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Чтобы избежать активности этой инфекции, нужно по возможности привиться, подчеркнул специалист.