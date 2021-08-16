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Сменившая имидж Анастасия Макеева похвасталась новой прической
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Анастасия Макеева похвасталась новой прической
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 16 августа. Актриса и певица Анастасия Макеева похвасталась новой прической перед поклонниками. Знаменитость решилась на кардинальную смену имиджа.

Звезда мюзиклов продемонстрировала результат преображения на своей странице в Instagram. Актриса, давно носившая длинные волосы, сделала стрижку и покрасилась в более темный цвет.

Макеева предстала перед подписчиками с удлиненным каре. Сменившая имидж певица даже сравнила себя с Викторией Бекхэм и с Анфисой Чеховой. Знаменитость также рассказала, как на новую прическу отреагировал ее супруг Роман Мальков.

«Муж говорит, я помолодела. Мне дико нравится легкость моих волос, и настроение клевое!» — поделилась позитивными эмоциями звезда.

Поклонники положительно отнеслись к переменам во внешности Макеевой. Подписчики согласились, что с удлиненным каре актриса действительно стала выглядеть моложе. По мнению фанатов, певица посвежела и приобрела больше стиля.

Анастасии Макеевой пришлось закрыть свою страницу в Instagram из-за нападок хейтеров. Артистка столкнулась с волной критики из-за отношений с Мальковым, поскольку ради нее он ушел из семьи с четырьмя детьми. По словам певицы, ее аккаунт неоднократно пытались взломать.

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актриса знаменитости макеева
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