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Достижения российских ученых получили международное признание

  /   Обновлено: 16 августа 2021 19:28
Наука
Достижения российских ученых получили международное признание
pixabay.com

Москва, 16 августа. Ученые лаборатории нано-биоинженерии Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ получили международное признание.

Они продемонстрировали существенные достижения в изучении и практическом применении гибридных состояний свет-вещество. Российские специалисты подготовили для журнала в области нанонаук и нанотехнологий Nanoscale публикацию Light–matter interaction in the strong coupling regime: configurations, conditions, applications.

За два года на нее сослались в 74 работах. К тому же несколько тысяч ученых приобрели электронные копии статьи. Журнал Nanoscale заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с автором статьи, профессором Игорем Набиевым. Исследователи работают при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского научного фонда.

Ученые из РФ создали устройство, позволяющее составлять более точные прогнозы погоды. Специалисты предложили оснастить стандартный радиозонд оптическим датчиком. Это необходимо для нахождения облачного покрова и изменений высоты верхней границы облаков.

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