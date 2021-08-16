Достижения российских ученых получили международное признание

Москва, 16 августа. Ученые лаборатории нано-биоинженерии Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ получили международное признание.

Они продемонстрировали существенные достижения в изучении и практическом применении гибридных состояний свет-вещество. Российские специалисты подготовили для журнала в области нанонаук и нанотехнологий Nanoscale публикацию Light–matter interaction in the strong coupling regime: configurations, conditions, applications.

За два года на нее сослались в 74 работах. К тому же несколько тысяч ученых приобрели электронные копии статьи. Журнал Nanoscale заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с автором статьи, профессором Игорем Набиевым. Исследователи работают при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского научного фонда.

Ученые из РФ создали устройство, позволяющее составлять более точные прогнозы погоды. Специалисты предложили оснастить стандартный радиозонд оптическим датчиком. Это необходимо для нахождения облачного покрова и изменений высоты верхней границы облаков.