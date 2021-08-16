Отток трудоспособного населения и высокая смертность приведут Украину к катастрофе

Население Украины сокращается большими темпами. Причины — низкая рождаемость, большая смертность, бедность и массовая миграция. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, уровень рождаемости в стране за 30 лет ее независимости упал более чем в два раза. Так, в 1991 году на свет появилось более 630 тыс. человек, а в 2019 — 308,8 тыс.

В 2018 году Департамент экономических и социальных вопросов Секретариата ООН сделал прогноз, согласно которому к 2050 году население Украины сократится на 30-50%. Но с того момента ситуация в стране значительно ухудшилась, поэтому есть вероятность, что Украина может перевыполнить план.

В том же 2018 году бывший министр социальной политики Украины сообщал, что за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев, от 7 до 9 млн работают на непостоянной основе. По данным Госслужбы статистики Украины на 2018 год, население страны составляет 42,198 млн человек. Таким образом, доля работающих за рубежом украинцев составляет около 20% от населения государства (пятая часть).

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Украина после государственного переворота потеряла около 10 млн человек. Кроме того, от назвал демографическую ситуацию в стране катастрофической.

«Демографическая ситуация на Украине катастрофическая. Потерять около 10 млн людей за семь лет — катастрофа, поскольку за границу выезжают наиболее трудоспособные и активные граждане. Это говорит о том, что Украина теряет свои лучшие кадры. Конечно, отток населения сильно бьет по экономике государства. Я не знаю, в какой стране еще возможно, чтобы чиновники получали 500 тыс. грн., а обычные люди — в 100 раз меньше», — указал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

По словам эксперта, высокие тарифы на коммунальные услуги — еще один повод для украинца, чтобы сбежать из страны.

«Кроме того, на Украине постоянно растут тарифы на коммуналку. Это еще один фактор, почему украинцы продолжают бежать из страны. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги уже составляет более 3 млрд долларов. Кроме того, все прекрасно понимают, что нынешние доходы украинцев с большим трудом покрывают даже самые необходимые расходы», — сообщил специалист.

Александр Дудчак считает, что все действия киевских властей после Майдана ведут только к одному — уменьшению численности населения.

«Это один из показательней того, во что сегодня превратилась Украина. Из страны всеми способами выдавливают население — через тарифы ЖКХ, платные медицину и образование. Было бы понятно, если бы у людей были средства, чтобы все это покрывать. Но в стране нет нормальных зарплат, кроме того, за последние семь лет были уничтожены все социальные программы. Вывод: Украину используют в качестве источника дохода те, кто устроил госпереворот в 2014 году», — резюмировал эксперт.

После окончания действия контракта с «Газпромом» в 2024 году Украина останется без денег, что обернется для нее развалом. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.