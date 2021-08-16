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Посол России в Афганистане указал на улучшение ситуации в Кабуле после прихода талибов

  /   Обновлено: 16 августа 2021 19:30
Политика
Посол России в Афганистане указал на улучшение ситуации в Кабуле после прихода талибов
afghanistan.mid.ru  /  Пресс-служба Посольства РФ в Афганистане

Кабул, 16 августа. Ситуация в Афганистане после прихода в столицу талибов улучшилась. Об этом заявил посол России в исламской республике Дмитрий Жирнов.

Российский дипломат оценил первые сутки контроля членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) Кабула. Обстановка лучше, чем при президенте республики Ашрафе Гани, указал Жирнов в беседе с журналистами.

Кроме того, для проверки безопасности в городе дипломат запланировал поездку с талибами по Кабулу.

Ранее в МИД России сообщили, что ситуация в Афганистане стабилизировалась. РФ установила рабочие контакты с представителями нового руководства республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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