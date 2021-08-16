Турция передала военную технику федеральному правительству Сомали

Могадишо, 16 августа. Турецкое правительство передало Министерству обороны Сомали полноприводные автомобили и другое оборудование в рамках военного сотрудничества между двумя странами.

Бронетранспортеры предоставлены командованию местного спецназа для преследования боевиков движения «Аш-Шабаб», связанного с международной организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). На церемонии передачи боевой техники присутствовали официальные лица министерства обороны и высшее руководство национальной армии, которые поблагодарили турецкое правительство за его усилия по повышению потенциала сомалийских ВС.

Со своей стороны чиновники в Анкаре подтвердили, что африканское государство задействует военные машины в борьбе с антифедеральными экстремистскими группировками. Турецкое правительство регулярно проводит боевую подготовку спецподразделений в Сомали и уже не раз предоставляло им военную технику и оборудование.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее публиковала материал о планах Турции построить на территории Сомали космодром и о том, какие геополитические интересы преследует Анкара в этой восточноафриканской стране.