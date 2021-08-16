Названы четыре знака зодиака, которым повезет в любви в ближайшее время

Москва, 16 августа. Венера, планета силы и любви, будет в знаке Весов до 9 сентября. Это значит, что некоторым представителям зодиакального круга особенно повезет в любви.

Астрологи рассказали, что день перехода — 16 августа — считается особым днем силы, в этот день стоит ожидать особых успехов на ниве любви. До 9 сентября четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь, привнеся в нее больше любви и избавившись от серости.

Лев. Венера своим влиянием разнообразит любовные будни представителей этого знака, покажет им другой ракурс их отношений. Многие пары со Львами смогут «открыть новые грани». Астрологи советуют влюбленным в этот период чаще творить безумства, делать что-то нетипичное и запоминающееся. Одинокие Львы смогут найти свою вторую половинку в самом неожиданном месте.

Весы. Венера является их главным покровителем, поэтому Весам повезет вдвойне. В этот период представители этого знака смогут совершить невозможное — впечатлить кого угодно, найти любовь. Люди почувствуют созидательную энергию Весов, любой флирт со стороны этого знака будет воспринят благосклонно. Женщинам-Весам тоже стоит набраться смелости и продемонстрировать свою заинтересованность.

Скорпион. Венера сделает Скорпионов доброжелательными и приветливыми, и это сразу почувствуют близкие. Этот период идеален для отпуска, возобновления отношений или решительных шагов. Накопленные конфликты сгладятся. У одиноких представителей этого знака есть шанс познакомиться с потенциальной половинкой.

Козерог. Вся Вселенная пойдет навстречу желанию Козерога встретить свою любовь, однако стоит обратить внимание на то впечатление, которое он производит. Рожденным под созвездием Козерога стоит немного отстранить здравый смысл и логику и довериться интуиции. Мощные энергетические потоки помогут Козерогам понравиться кому угодно.

Вселенная постоянно посылает людям знаки, чтобы их увидеть, нужно проявить больше внимательности. Если научиться видеть знаки, читать их, то можно стать ясновидящей, уверена медиум Анна Гехман.