Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 20:44
20:41
Общество
Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного
20:40
ФАН-ТВ
Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России
20:37
Судан
Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане
20:35
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
20:31
Весь мир
Как Евросоюз заставляет Восточную Европу любить мигрантов и западные ценности
20:30
Общество
Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму
20:30
Наука
Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков
20:26
Политика
Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве
20:26
Происшествия
Выбросившая ребенка из окна роддома женщина была замужем
20:19
Происшествия
Выкинувшая из окна чужого ребенка женщина недавно выписалась их психбольницы
Все новости

Названы четыре знака зодиака, которым повезет в любви в ближайшее время
Общество
Названы четыре знака зодиака, которым повезет в любви в ближайшее время
pixabay.com

Москва, 16 августа. Венера, планета силы и любви, будет в знаке Весов до 9 сентября. Это значит, что некоторым представителям зодиакального круга особенно повезет в любви.

Астрологи рассказали, что день перехода — 16 августа — считается особым днем силы, в этот день стоит ожидать особых успехов на ниве любви. До 9 сентября четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь, привнеся в нее больше любви и избавившись от серости.

Лев. Венера своим влиянием разнообразит любовные будни представителей этого знака, покажет им другой ракурс их отношений. Многие пары со Львами смогут «открыть новые грани». Астрологи советуют влюбленным в этот период чаще творить безумства, делать что-то нетипичное и запоминающееся. Одинокие Львы смогут найти свою вторую половинку в самом неожиданном месте.

Весы. Венера является их главным покровителем, поэтому Весам повезет вдвойне. В этот период представители этого знака смогут совершить невозможное — впечатлить кого угодно, найти любовь. Люди почувствуют созидательную энергию Весов, любой флирт со стороны этого знака будет воспринят благосклонно. Женщинам-Весам тоже стоит набраться смелости и продемонстрировать свою заинтересованность.

Скорпион. Венера сделает Скорпионов доброжелательными и приветливыми, и это сразу почувствуют близкие. Этот период идеален для отпуска, возобновления отношений или решительных шагов. Накопленные конфликты сгладятся. У одиноких представителей этого знака есть шанс познакомиться с потенциальной половинкой.

Козерог. Вся Вселенная пойдет навстречу желанию Козерога встретить свою любовь, однако стоит обратить внимание на то впечатление, которое он производит. Рожденным под созвездием Козерога стоит немного отстранить здравый смысл и логику и довериться интуиции. Мощные энергетические потоки помогут Козерогам понравиться кому угодно.

Вселенная постоянно посылает людям знаки, чтобы их увидеть, нужно проявить больше внимательности. Если научиться видеть знаки, читать их, то можно стать ясновидящей, уверена медиум Анна Гехман.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы четыре знака зодиака, которым повезет в любви в ближайшее время
астрология знаки зодиака предсказания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru