«Искали способы избавиться»: Орлова указала на предвзятость к «Родине» в ГИК Петербурга

Санкт-Петербург, 16 августа. Отказ «Родине» в регистрации на выборы в городской парламент приводит к неоптимистичным выводам. Политолог Ольга Орлова указала на предвзятость ГИК Санкт-Петербурга к партии.

Решение о снятии фракции с голосования могло быть принято задолго до проверки подписей. Таким мнением эксперт поделилась в беседе с журналистами «Экономики сегодня». Кроме того, политолог возмутилась избирательному подходу к кандидатам на выборы в России.

«Возможно, решили, что партия не пройдет в ЗакС еще задолго до предвыборной гонки. Потом искали способы, если так можно сказать, избавиться от нее до выборов и нашли – заявили о браке допустимого процента подписей», — пояснила Орлова.

Ранее стало известно об отказе «Родине» в регистрации на выборы ЗакС Петербурга. Среди заявленных кандидатов была и певица Татьяна Буланова.

Незадолго до снятия с голосования она обратилась в ЦИК с просьбой обеспечить всем политическим объединениям равные права на выборах и в ходе агитации. Причиной такого запроса послужил запрет местных чиновников на наружные плакаты и баннеры «Родины» в городе. По мнению Булановой, это связано с ее инициативой по доплате петербургским пенсионерам.

Адвокат Виктор Барчук также изучил ситуацию и подчеркнул, что случившееся создает опасный прецедент.