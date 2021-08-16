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Карпин рассказал, кто станет капитаном сборной России вместо Дзюбы

  /   Обновлено: 16 августа 2021 19:21
Спорт
Карпин рассказал, кто станет капитаном сборной России вместо Дзюбы
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 16 августа. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о новом капитане национальной команды.

Пресс-конференция наставника российской футбольной сборной Валерия Карпина состоялась в Москве 16 августа. В ходе нее журналисты спросили у тренера, кто будет капитаном национальной команды в сентябрьских матчах квалификации к ЧМ-2022.

«Будет список игроков, которые могут быть капитаном. На сборах мы определим его. Он будет определяться на каждом сборе. Пообщаюсь с командой. Посмотрим на них в обычной жизни, на тренировках, а потом решим — назначу ли я капитана сам либо его выберет команда», — отметил Карпин.

В состав сборной России на сентябрьские матчи не попал форвард «Зенита» Артем Дзюба, который был капитаном национальной команды на Евро-2020. Первую игру команда Валерия Карпина проведет 1 сентября против Хорватии, сообщает RT. Кроме того, сборной России предстоит встретиться с Кипром и Мальтой.

Ранее Карпин объяснил невызов в сборную России Артема Дзюбы и Александра Соболева. Он заявил, что форварды «Зенита» и «Спартака» находятся в плохой форме.

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