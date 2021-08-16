Американские медики объяснили, какие ощущения в ногах могут быть признаком диабета

Вашингтон, 16 августа. Люди, страдающие диабетом второго типа, могут испытывать неприятные ощущения в стопах из-за повреждения нервов в конечностях тела, считают врачи.

Всего медики описали четыре характерных ощущения, свидетельствующих о высоком уровне сахара в крови. Человек может чувствовать жжение в стопах, онемение, покалывание либо, наоборот, сильную острую боль. Люди, страдающие диабетом, должны регулярно проверять свои ступни, поскольку нарушение кровообращения может вызвать более медленное заживление ран и невропатию, предупреждают медики.

Симптомы повреждения нервов можно заметить на ранних стадиях, считают врачи. Если кожа ступней изменила цвет — стала более красной, светлой или, наоборот, темной, появились трещины и выделения из раны или возникла опухоль на месте травмы — это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Перенесенный коронавирус может спровоцировать развитие диабета, предупреждают эндокринологи. Чтобы снизить риск развития заболевания, нужно пересмотреть свое питание, советуют медики.