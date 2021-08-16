Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 20:43
20:41
Общество
Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного
20:40
ФАН-ТВ
Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России
20:37
Судан
Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане
20:35
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
20:31
Весь мир
Как Евросоюз заставляет Восточную Европу любить мигрантов и западные ценности
20:30
Общество
Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму
20:30
Наука
Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков
20:26
Политика
Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве
20:26
Происшествия
Выбросившая ребенка из окна роддома женщина была замужем
20:19
Происшествия
Выкинувшая из окна чужого ребенка женщина недавно выписалась их психбольницы
Все новости

Американские медики объяснили, какие ощущения в ногах могут быть признаком диабета
Общество
Американские медики объяснили, какие ощущения в ногах могут быть признаком диабета
pixabay.com

Вашингтон, 16 августа. Люди, страдающие диабетом второго типа, могут испытывать неприятные ощущения в стопах из-за повреждения нервов в конечностях тела, считают врачи.

Всего медики описали четыре характерных ощущения, свидетельствующих о высоком уровне сахара в крови. Человек может чувствовать жжение в стопах, онемение, покалывание либо, наоборот, сильную острую боль. Люди, страдающие диабетом, должны регулярно проверять свои ступни, поскольку нарушение кровообращения может вызвать более медленное заживление ран и невропатию, предупреждают медики.

Симптомы повреждения нервов можно заметить на ранних стадиях, считают врачи. Если кожа ступней изменила цвет — стала более красной, светлой или, наоборот, темной, появились трещины и выделения из раны или возникла опухоль на месте травмы — это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Перенесенный коронавирус может спровоцировать развитие диабета, предупреждают эндокринологи. Чтобы снизить риск развития заболевания, нужно пересмотреть свое питание, советуют медики.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американские медики объяснили, какие ощущения в ногах могут быть признаком диабета
диабет ноги симптомы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru