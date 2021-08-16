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Трюдо рассчитывает на внеочередные выборы в Канаде

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:08
Весь мир
Трюдо рассчитывает на внеочередные выборы в Канаде
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  © Adrian Wyld

Оттава, 16 августа. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал предстоящие внеочередные выборы, которые пройдут 20 сентября, «ключевым событием» в политической жизни страны. Об этом глава правительства сообщил в ходе выступления по национальному телевидению.

15 августа Трюдо объявил об организации досрочных выборов 20 сентября. Он объяснил этот шаг тем, что ему «необходимо больше времени», чтобы гарантировать полное восстановление государства после пандемии COVID-19.

49-летний премьер-министр надеется, что высокие темпы вакцинации против коронавируса и экономический подъем помогут ему продлить и укрепить его нахождение у власти.

Трюдо рассчитывает на внеочередные выборы в Канаде
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Трюдо заявил, что выборы будут проведены в «переломный» для Канады момент.

«Мы примем решения, которые будут иметь значение не только в следующие месяцы, но и десятилетия. Канадцы достойны использовать свое право голоса. Это именно то, что мы предоставим им», — заявил он репортерам после официальной просьбы о роспуске парламента.

По результатам опроса, Либеральная партия премьер-министра может в третий раз подряд выиграть на голосовании, однако получит ли она большинство мест в парламенте, стоит под вопросом. На данный момент у Трюдо миноритарное правительство, что делает его зависимым от остальных партий при принятии решений.

Оппозиция против

Лидер Консервативной партии Эрин О’Тул раскритиковал Трюдо за проведение досрочных выборов, пока страна переживает четвертую волну пандемии. По его мнению, данный шаг подрывает усилия канадцев в борьбе с распространением вируса.

«Мы не должны рисковать борьбой с вирусом ради политических игр и выгоды», — объявил О’Тул журналистам.

Члены «Новой демократической партии» Канады также осудили решение премьер-министра, заявляя, что в выборах нет необходимости и Трюдо пытается захватить власть.

«Единственная причина для проведения выборов — Трюдо хочет большинство в парламенте», — заявили представители консерваторов.

Правые центристы утверждают, что расходы правительства увеличатся в случае победы Трюдо, из-за чего «поколения канадцев погрязнут в долгах».

Трюдо рассчитывает на внеочередные выборы в Канаде
liberal.ca  / 

Либералы выделили огромные средства для выплаты субсидий бизнесам и отдельным лицам, чтобы ограничить ущерб от последствий COVID-19. В результате этого государственный долг и дефицит бюджета достигли рекордных отметок.

Многие консервативные политики и влиятельные лица Канады называют решение премьер-министра о проведении выборов «необоснованным» и «эгоистичным».

Планы Трюдо

С парламентским большинством Трюдо сможет свободно проводить свою политическую линию — принять законы по борьбе с климатическими изменениями и оказать поддержку наиболее пострадавшим в результате пандемии.

«Наша планета и наше будущее под угрозой. Поэтому в этой борьбе мне нужна ваша помощь», — заявил премьер-министр 15 августа.

По словам эксперта Ника Наноса, у либералов нет другого выхода, кроме как провести выборы сейчас, так как чем дольше они будут ждать, тем с большими рисками столкнутся из-за четвертой волны пандемии.

Трюдо рассчитывает на внеочередные выборы в Канаде
pixabay.com/PD  / 

«Либералы увидели возможность, и они воспользуются ею, прежде чем появятся плохие новости: появление еще одного штамма или экономические последствия больших затрат из-за коронавируса», — отметил Нанос.

Несмотря на опасения, по данным Банка Канады, в следующем году страну ожидает экономический подъем. Однако темпы восстановления могут замедлиться с ростом случаев заражения дельта-вариантом в соседних США, крупнейшем торговом партнере Канады, и других государствах.

Трюдо пришел к власти в 2015-м, получив большинство из 338 мест в Палате общин. Однако в 2019 году его новый кабинет стал правительством меньшинства, после того как в Сети распространилась фотография премьера в коричневом гриме на лице и теле, признанная расистской.

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