Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях

Москва, 16 августа. Младшая дочь артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса Ольга Шукшина призналась, что в молодости не один раз решалась на прерывание беременности.

Шукшина впервые вышла замуж в студенческие годы, однако этот брак не принес ей счастья. Забеременев, актриса отправилась на аборт, хотя ее отчим — третий муж Федосеевой-Шукшиной, режиссер Михаил Агранович — уговаривал ее оставить ребенка.

По словам артистки, убийство детей — это чудовищный грех, но Шукшина смирилась с этим. Артистка считает, что пережившим аборт главное попросить прощения у бога. Актриса несколько раз прерывала беременность и пролила из-за этого немало слез. Она до сих пор думает о своих нерожденных малышах.

«Только шрам на сердце остался. Это чувство о детях, которые так и не родились, будет до моего конца», — призналась Шукшина в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

С первым мужем актриса развелась через год после свадьбы. Артистка отметила, что бросила из-за него институт, пишет Teleprogramma.pro.

Впоследствии Ольге Шукшиной удалось родить единственного сына Василия. Актриса благодарна богу, что ей все же посчастливилось стать матерью.

Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной также рассказала о проблемах в семье. У актрисы сложились трудные отношения со старшей сестрой Марией, и она чувствовала себя изгоем среди близких.