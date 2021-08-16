Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России

Вопреки утверждениям либералов о том, что Россия активно участвует в международных делах, но не осваивает собственные территории, наша страна может развивать оба этих направления в своей политике. Об этом ФАН заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Эксперт оценил проект строительства новых городов в Сибири министра обороны РФ Сергея Шойгу и заявление постпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева об освоении Курильских островов.

По словам политолога, Россия вполне в состоянии активно участвовать в международных процессах, выстраивая модель многополярного мира, и при этом развиваться внутренне, осваивая те огромные пространства, которые являются на сегодня все еще неосвоенными.

«Россия — большая страна, и тенденция сгрудить всех на небольшом пятачке земли в северо-западной части государства, в Москве и агломерации вокруг нее, является противоестественной и крайне нездоровой, — подчеркнул Валерий Коровин. — Поэтому идеи, которые озвучиваются как министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так и вице-премьером Юрием Трутневым, абсолютно верны. Таким образом можно обеспечить динамичное и интенсивное развитие России во всех сферах, начиная от экономики и заканчивая высокими технологиями».

Необходимость обратить взор на континентальные пространства большой России и начать их равномерное освоение никак не противоречит активизации нашей страны на международной арене, которая происходит последние два десятилетия, добавил эксперт.

«Это, скорее, дополняющие друг друга вещи, а не исключающие, на чем ложно пытаются сделать акцент либералы, — обратил внимание собеседник ФАН. — Мне часто приходится от них слышать: «Куда вы лезете? В Сирию, в Ливию, в Центральную Африку, в Латинскую Америку — разберитесь сначала со своими внутренними проблемами». Но такой же совершенно посыл можно отправить и их кураторам в Вашингтон: куда они лезут доминировать в мире? Пусть сначала разберутся со своей медициной, гетто, безработицей и внутренними гражданскими конфликтами…»

Политолог добавил, что утверждение об однозначном выборе между освоением внутренних пространств и активизацией во внешней политике является совершенно спекулятивным. Это как раз взаимодополняющие векторы, подчеркнул он.

Ранее Валерий Коровин заявил, что отток русского населения с Северного Кавказа представляет серьезную опасность для суверенитета и территориальной целостности нашей страны.