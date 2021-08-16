Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 20:48
20:44
Общество
Казанские хирурги удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка
20:41
Общество
Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного
20:40
ФАН-ТВ
Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России
20:37
Судан
Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане
20:35
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
20:31
Весь мир
Как Евросоюз заставляет Восточную Европу любить мигрантов и западные ценности
20:30
Общество
Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму
20:30
Наука
Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков
20:26
Политика
Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве
20:26
Происшествия
Выбросившая ребенка из окна роддома женщина была замужем
Все новости

Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных

  /   Обновлено: 16 августа 2021 19:08
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
Global Look Press  /  Ahmad Massoud / Xinhua

Вашингтон, 16 августа. Пентагон планирует нарастить контингент американских военных в Кабуле на тысячу человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на анонимный источник.

Военные будут задействованы в обеспечении безопасной эвакуации американского персонала из Афганистана. При этом накануне президент США Джо Байден распорядился отправить в республику 5 тысяч военных. Таким образом, общее число американских военных в стране составит 6 тысяч человек.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) провели масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию страны. Накануне они объявили о захвате Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
сша афганистан пентагон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru