Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных

Вашингтон, 16 августа. Пентагон планирует нарастить контингент американских военных в Кабуле на тысячу человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на анонимный источник.

Военные будут задействованы в обеспечении безопасной эвакуации американского персонала из Афганистана. При этом накануне президент США Джо Байден распорядился отправить в республику 5 тысяч военных. Таким образом, общее число американских военных в стране составит 6 тысяч человек.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) провели масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию страны. Накануне они объявили о захвате Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.