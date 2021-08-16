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Экономист рассказал, почему Украина до сих пор «держится на плаву»
Украина
Экономист рассказал, почему Украина до сих пор «держится на плаву»
Федеральное агентство новостей  / 

По данным Национального банка Украины, выехавшие за границу соотечественники только в 2020 году отправили в страну более 12 млрд долларов. Примечательно, что с каждым годом сумма переводов только растет — в 2019-м украинцы отправили своим родным и близким 11,9 млрд долларов. Стоит заметить, что это почти 9% от номинального ВВП страны в прошлом году.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью ФАН рассказал, что если 30% работоспособного населения Украины уедет за границу и будет отравлять родным и близким деньги, то остальная часть страны может больше не трудиться.

«Есть такое негласное правило, что если 30% работоспособного населения уедет на заработки, то они смогут обеспечить жизнь всем своим соотечественникам, если будут, конечно, отправлять на родину деньги. В этом, конечно, есть большая доля правды, поскольку оставшееся на Украине население поддерживается за счет «заробитчан». Более того, переводы на Украину в последние годы превышали объемы прямых инвестиций», — сказал собеседник ФАН.

Специалист заявил, что в последнее время объемы переводов начали значительно сокращаться. К этому привели пандемия и то, что украинцы начали перевозить за границу своих родных и близких. Дудчак констатировал, что такая система свидетельствует о полной деградации экономики страны.

«Сейчас с этим всем становится сложнее, поскольку в Европе наблюдается безработица, которая наносит удар по источнику доходов украинцев. Однако сегодня преследуется и другая тенденция: если раньше люди планировали вернуться на родину, то теперь они забирают к себе свои семьи. Замечу, что это также является признаком того, что Украина — одна из самых бедных стран, из которой население стремится уехать навсегда. Это очень плохой признак — признак деградации государства и экономики», — резюмировал Александр Дудчак.

Политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин заявил, что Украина не выживет без помощи России. Именно так он расшифровал послание статьи президента РФ Владимира Путина про соседнюю страну.

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Все новости / Украина / Экономист рассказал, почему Украина до сих пор «держится на плаву»
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