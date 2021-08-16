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В аэропорту Астрахани прервали вылет пассажирского Boeing-738 из-за отказа дисплея

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:51
Происшествия
В аэропорту Астрахани прервали вылет пассажирского Boeing-738 из-за отказа дисплея
 /  ПолитРоссия

Астрахань, 16 августа. Отказ бортового дисплея стал причиной прерывания вылета пассажирского Boeing-738 из аэропорта Астрахани.

Борт принадлежит авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Воздушное судно направлялось в Анталью, однако во время разгона на взлетной полосе произошла техническая неполадка, из-за которой пришлось остановиться. Сообщается, что никто не погиб и не пострадал.

Воздушное судно с афганскими знаками отличия потерпело крушение на юге Узбекистана в приграничной с Афганистаном Сурхандарьинской области. По данным минобороны страны, воздушное судно было подбито средствами ПВО.

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астрахань аэропорт прерывание полета отказ дисплея
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