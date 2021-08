Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером

Хэмптон, 16 августа. Семья погибшего в результате задержания 24-летнего Фернандо Октавио Родригеса работает над судебным иском против полиции округа Генри. В частности, родственники планируют привлечь к ответственности двух офицеров Роберт Бутера и Куинтона Филлипса, участвовавших в роковом событии.

Смертельная стычка с полицейскими произошла 20 сентября 2019 года. Родригес возвращался с музыкального фестиваля, когда на пересечении Оук-стрит и Виндзор-Паркуэй он встретился с правоохранителями. Мужчина был без одежды и привлек внимание полицейских. Те после недолгого диалога выстрелили в него из электрошокера по меньшей мере 16 раз. Затем один из офицеров надел на мужчину наручники и прижал его коленями к земле.

Далее, согласно видеозаписи с камер, правоохранители заметили, что Родригес перестал дышать и не реагирует. Они попробовали оказать ему помощь, но было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

В мае 2021 года семья Родригеса подала иск против полицейского управления округа Генри, утверждая, что офицеры нарушили конституционные права их сына и применили чрезмерную силу, хотя он не сопротивлялся. В июле 2021 года было достигнуто соглашение, и город обязался выплатить 3 млн долларов семье погибшего.

