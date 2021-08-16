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Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя 10 сентября

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:55
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя 10 сентября
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Москва, 16 августа. Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции Александра Цоя — сына основателя группы «Кино» Виктора Цоя, сообщил источник ФАН.

Цой-младший подал жалобу на решение предыдущей инстанции по ситуации с фильмом Алексея Учителя «Цой». Как утверждает сын музыканта, в ленте о его отце без разрешения использовались ранее не обнародованные фото лидера «Кино».

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Александра Цоя 10 сентября. Причиной переноса стало уточнение исковых требований.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе, которая произошла в нескольких десятках километров от Риги. По официальной версии, музыкант заснул за рулем, из-за чего его «Москвич» вылетел на встречную полосу и врезался в автобус «Икарус». В 31-ю годовщину гибели Цоя его поклонники исполнили песни музыканта на Арбате.

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