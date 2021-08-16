Дандыкин парировал упрек NI в «похищении» Россией большей части украинского флота

Украина без смущения грабила имущество, доставшееся ей после принятия гарнизонов и военных частей от СССР. Об этом ФАН рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя вышедшую в журнале The National Interest статью о том, что в марте 2014 года Россия якобы «похитила большую часть украинского военного флота».

«Заявление американской прессы о том, что Россия якобы «украла флот Украины», — это политическая провокация, откровенная ложь. Практически весь флот, за исключением строившегося тогда «Гетмана Сагайдачного» и нескольких не достроенных на момент исторического воссоединения Крыма с Россией малых противолодочных кораблей, достался Украине от СССР. Это произошло после раздела Черноморского флота в 1997 году», — прояснил ситуацию офицер.

Военный эксперт вспомнил, как после принятия гарнизонов и военных частей украинская сторона без какого-либо смущения грабила то, что ей досталось. Он уточнил, как на его глазах был передан и в течение недели разорен до последней гайки украинской стороной военный аэродром поселка Мирный под Евпаторией.

«Украина получила от Советского Союза несколько сторожевых кораблей. СКР «Разительный» они переименовали в «Севастополь» и демонстративно распилили на металл, как и большую часть остальных кораблей. Несколько старых тральщиков и ракетных катеров они то ли подарили, то ли продали Грузии. Позже, в Поти, все эти посудины утопили. БДК «Ольшанский» они вывели из строя и бросили в Севастополе, как и несколько на тот момент уже не пригодных к эксплуатации кораблей», — отметил собеседник агентства.

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По словам Дандыкина, он во время несения службы на Черноморском флоте РФ лично наблюдал, как Киев пытался любым способом получить выгоду, облагая налогом даже гуманитарную помощь, которую Россия везла в Крым.

«Наше флотское командование после согласования вопроса на высшем уровне предложило Киеву забрать свои корабли. Однако штаб украинских ВМС совместно с их политиками сделали ряд нелепых заявлений по поводу того, что Россия почему-то должна отремонтировать этот утиль и передать в лучшем виде Украине. После этого тема больше не поднималась», — добавил капитан первого ранга.

Эксперт обратил внимание, что сегодня бюджет Военно-морских сил Украины велик, к тому же им помогают Великобритания и США, но из-за коррупции невиданных масштабов этот «флот» практически ничего из себя не представляет.

«За себя говорит и тот факт, что в 2014 году три четверти личного состава так называемых Военно-морских сил Украины в Севастополе изъявили желание служить России — никто никого не неволил», — заметил офицер.

/ Федеральное агентство новостей

Собеседник ФАН подчеркнул, что Краснознаменный Черноморский флот РФ решает важные тактические и стратегические задачи: он не только охраняет Крым и черноморские границы нашей Родины, но и несет боевое дежурство в Средиземном море, а при необходимости может оказать поддержку нашей армии в Сирии.

«Корабли надо содержать в исправном техническом состоянии. Остатки некоторых кораблей «флота Украины» все еще стоят в Крыму, они не нужны ни России, ни «незалежной». Что касается огульных обвинений со стороны Вашингтона — провокации еще будут. Чем крепче и мощнее будут наши Вооруженные силы, тем больше будет претензий и клеветы со стороны Запада. Но, по большей части, провокаций следует ждать со стороны Украины — именно для этого США и Евросоюз пытаются вооружить Киев», — заключил эксперт.

Морской офицер выразил надежду, что после бегства американцев из Афганистана сателлиты США более трезво взглянут на своего «покровителя» и задумаются о возможном будущем.

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