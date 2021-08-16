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Пьяный саратовчанин напал на дежурного врача городского травмпункта
Происшествия
Пьяный саратовчанин напал на дежурного врача городского травмпункта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 16 августа. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного хулигана. Мужчина набросился с кулаками на дежурного врача травмпункта.

Инцидент произошел на улице Авиастроителей Заводского района города. Согласно предварительным данным, житель Саратова в ходе ссоры нанес медику несколько ударов.

Дебошира доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Также правоохранители проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Посетителю детского парка в Бишкеке не понравилось, что девушка-кассир общалась с ним на русском языке, поэтому он бросил ей в лицо калькулятор. Против него возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство».

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