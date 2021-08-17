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Лидер общественной симпатии: профессор Иванцов высказался о партии «Родина»
Общество
Лидер общественной симпатии: профессор Иванцов высказался о партии «Родина»
Prt Scr youtube.com  /  Vladimir Gusev

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла решение отказать в регистрации на выборы в петербургский ЗакС ряду кандидатов партии «Родина». Профессор социологии Валерий Иванцов уверен, что эта история будет иметь продолжение, а «Родина» может стать лидером общественной симпатии. Об этом он заявил в разговоре с ФАН.

По мнению эксперта, история с нежеланием ГИК Санкт-Петербурга регистрировать «родинцев» на выборы может иметь логическое продолжение даже после завершения самого процесса регистрации претендентов на депутатские мандаты.

«Родина» имеет все шансы стать лидером в рейтингах общественной симпатии: зачастую избиратель проникается уважением к политическому движению, которое подвергается давлению со стороны чиновников», — отмечает собеседник ФАН.

На этом фоне, по словам Иванцова, «Родина» выигрывает дважды: во-первых, социальная программа «Родины» проста и понятна многим жителям Северной столицы, а во-вторых, теперь представители этой политической силы укрепили имидж борцов за правду, пострадавших по причине своей принципиальности.

«Я могу ошибаться, но даже политические противники партии — как в самой РФ, так и за пределами России, стали относиться к «Родине» если не с уважением, то по меньшей мере с пониманием», — заключил эксперт.

Ранее член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Юлия Милешкина оценила дальнейшие шаги «Родины» перед голосованием. По ее мнению, только при поддержке настоящих экспертов партия, возможно, добьется успеха и дойдет до цели.

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родина закс иванцов
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