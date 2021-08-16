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Руководитель РАНХиГС Санкт-Петербург Шамахов рассказал о рейтинге российских вузов

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:57
Общество
Руководитель РАНХиГС Санкт-Петербург Шамахов рассказал о рейтинге российских вузов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 августа. В сфере образования присутствует жесткая конкуренция, заявил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов на площадке Медиагруппы «Патриот».

По словам гостя медиацентра, приемная кампания напоминает реальную предвыборную гонку, когда между вузами идет конкуренция за абитуриентов. Причем выпускников в Петербурге меньше, чем бюджетных мест, добавил Шамахов.

«Это конкуренция — к кому придут на бюджет, но еще важнее, к кому — на платное. Но есть еще один момент, в университетах классического типа идет борьба грантов, где главным показателем является наукометричность, цитирование», — пояснил директор института.

Шамахов отметил, что российские вузы уступают иностранным образовательным учреждениям по цитированию. Поскольку многие научные публикации выходят на русском, а не на английском языке.

Он также отметил, что в этом году в Северо-Западный институт управления РАНХиГС от абитуриентов поступило на 30% больше заявок. Однако важно не количество выпускников, а качество их знаний, подытожил Шамахов.

Ранее эксперт «Патриота» назвал, какие специальности пользуются большой популярностью у абитуриентов. На первом месте оказался менеджмент, далее — экономика и юриспруденция.

 

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вузы абитуриенты шамахов
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