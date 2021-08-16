Незавидное будущее: проамериканские правительства увидели в Афганистане свою судьбу

В Афганистане вновь сменилось правительство. К власти вернулось движение «Талибан»1 (запрещено в России как террористическое). Как только стало известно, что президент страны Ашраф Гани сбежал, жители Кабула, который уже захватили боевики, массово ринулись в столичный аэропорт — он стал последней ниточкой для спасения многих афганцев, которые сотрудничали с США.

Однако далеко не всем афганцам удалось попасть в самолеты, поскольку американцы в первую очередь начали вывозить своих. Те, кому не удалось правдами и неправдами пробиться на борт, цеплялись за колеса транспортных самолетов, привязывали себя к обтекателям шасси военных транспортников.

Эксперты говорят, что мир ждет новая масштабная волна беженцев. Примечательно, что афганцы побегут не в Россию, а в Европу и США, поскольку именно они обещали им поддержку. Неизвестно, как люди будут пробиваться, например, в Евросоюз, поскольку страны Прибалтики фактически полностью закрыли свои границы для беженцев. Однако в пресс-службе Еврокомиссии, комментируя наплыв беженцев из Афганистана, сообщили, что Союз готов к наплыву мигрантов.

Директор Центра геополитических экспертиз, постоянный член Изборского клуба Валерий Коровин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что американцы просто бросили людей, которые верой и правдой служили им в Афганистане последние 20 лет.

Федеральное агентство новостей /

«Речь идет об иностранных агентах — коллаборантах, которые взаимодействовали с марионеточной проамериканской администрацией. О тех, кто работал на американцев, служил им верой и правдой 20 лет. Они были брошены, как это бывает всегда, когда имеешь дело с американцами и западной цивилизацией, не считающих всех остальных за людей, поскольку принимают их за дикарей и варваров. США уносят ноги и им плевать, что будет с прислугой, которая терпела унижения все 20 лет, служа верой и правдой проамериканскому режиму», — указал собеседник ФАН.

По его словам, такая же участь ждет и другие проамериканские власти, которые продолжают работать во благо не своего народа, а Соединенных Штатов.

«Все вполне закономерною — американцы так действовали всегда. И бежать этим людям теперь следует только на Запад, где находятся их «хозяева». Но так как их не берут с собой, не рассматривая такой вариант, они пытаются улететь, цепляясь за крылья и колеса самолетов, залезая в отсек для шасси, заползая в багажное отделение, прикидываясь чемоданом. Они уговаривают «господина» взять их с собой вместо какой-нибудь сумки на колесиках. Это то, что уготовано любым иностранным агентам и проамериканским коллаборантам — будь то Афганистан, Украина, Эстония, Польша и другие места, где погуляли американцы в последние 30 лет», — резюмировал Валерий Коровин.

Востоковед, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, что будет с Афганистаном после падения Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.