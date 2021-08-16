Российские промышленники помогут ЦАР возродить аграрный комплекс страны

Банги, 16 августа. Правительство Центральноафриканской Республики подписало контракт с крупной российской промышленной группой, специализирующейся на производстве сахара, пшеницы, мяса и агрокультурного электрооборудования, сообщает Centrafrique-Info.

Во время проводившегося в июне Петербургского международного экономического форума Россия и ЦАР заключили меморандум о взаимопонимании между правительством африканского государства и концерном «Покровский». В настоящее время сотрудничество между странами продолжает расширяться.

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В минувший вторник, 10 августа, в Банги прибыла делегация агропромышленного консорциума «Покровский», специалисты которого провели рабочую встречу с экспертами стратегической ячейки министерства сельского хозяйства. Представители Москвы подготовили для министра-делегата в администрации президента по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций Паскаля Бида Коягбеле презентацию возможностей, которые откроются перед аграриями ЦАР и выведут взаимоотношения двух государств на совершенно новый уровень.

Другими словами, многолетний опыт и компетенции, накопленные русскими, позволят центральноафриканцам модернизировать сектор сельского хозяйства и получить его устойчивое развитие без оглядок на Запад. Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр Дондра встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и обсудил сотрудничество двух стран.