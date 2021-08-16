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СМИ сообщили о новой стрельбе в окрестностях аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:31
Происшествия
СМИ сообщили о новой стрельбе в окрестностях аэропорта Кабула
flickr.com  /  @Carl Montgomery

Кабул, 16 августа. На территории аэропорта столицы Афганистана началась новая стрельба, сообщают местные СМИ. Информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее ФАН писал о пяти погибших при другом обстреле воздушной гавани Кабула. Согласно предварительным данным, американцы открыли предупредительный огонь по афганским военным в аэропорту Кабулы в то время, как толпа людей вышла на взлетную полосу. При каких именно обстоятельствах погибли люди, на данный момент не сообщается.

Напомним, что в последние две недели военная ситуация на территории республики стала накаляться. Талибы усилили наступление после вывода из Афганистана американских войск. Позже «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) вошел в президентский дворец и объявил, что война окончена. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул республику.

Военные американских вооруженных сил возобновили вылеты из аэропорта столицы Афганистана с целью эвакуации людей с территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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