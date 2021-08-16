Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России

В исследовании приняли участие 2200 жителей из разных регионов. Такое количество, конечно, не даст точные результаты, но ключевые особенности выделить можно.

На первом месте — Нижний Новгород, далее Казань и Самара — эти города стали самыми спортивными в России. Первым с конца списка стал Санкт-Петербург.

Чтобы составить такой рейтинг и выяснить количество людей, занимающихся спортом, исследователи рассчитали «индекс спортсменов». Количество спортсменов, занимающихся раз в неделю, сложили с теми, кто занимается больше одного раза в неделю. К этому списку прибавили их окружение и разделили на количество взрослых трудоспособных людей города.

«Индекс понедельников» вычислили по другой формуле. Число обещающих заняться спортом на следующей неделе респондентов сложили с количеством людей в их окружении. В результате первое место занял Ростов-на-Дону. В тройку лидеров также вошли Казань и Нижний Новгород.

Наименьший показатель у Волгограда и Санкт-Петербурга. Жители культурной столицы даже не обещают себе начать заниматься спортом, видимо, поэтому и «индекс спортсменов» ниже, чем в других городах страны.

Еще один показатель — «индекс достигаторов» — людей, для которых важно заниматься спортом. Наибольший показатель у Нижнего Новгорода, Казани и Ростова-на-Дону. В нижней части рейтинга вновь оказались Санкт-Петербург, Волгоград и Москва.

В ходе исследования также были определены наиболее популярные виды спорта у россиян. Больше всего жителей России занимается бегом, волейболом, футболом, плаванием и фитнесом.

Чаще всего из спортивного инвентаря россияне покупают мячи, коврики для йоги и гантели.