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Пеликанам из Московского зоопарка выделили целое озеро
Общество
Пеликанам из Московского зоопарка выделили целое озеро

Колония пеликанов Московского зоопарка стремительно разрасталась и для питомцев 2019-2020 гг. места на территории не нашлось. Для редких птиц была разработана программа ЕАРАЗА «Сохранение кудрявого и розового пеликанов».

Пять пеликанов провели на карантине полтора месяца — привыкали к новым сотрудникам, проходили ветеринарные осмотры. Как только птиц выпустили на озеро, они устремились к дальнему берегу

Пирс на понтонах длиной 40 метров, кормовое место, два плавучих острова — все удобства соорудили для легкой адаптации пеликанов. Розовым и кудрявым рыболовам корм и не потребовался. Охота на карпа помогла птицам быстрее адаптироваться.

Чтобы у птиц была возможность создать полноценную колонию, зоологи расположат на островах материалы для гнезд в следующем году. Весь пеликаний молодняк Московского зоопарка будет заполнять пространство озера вместе с новыми обитателями.

В экскурсионный маршрут Московского зоопарка озеро пока не входит, но в центре обещают снимать пеликанов на видео и выкладывать в свои социальные сети.

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