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Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:30
Политика
Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Афганистане
Global Look Press  /  Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 16 августа. Президент США Джо Байден вернется в Вашингтон из загородной резиденции и сделает заявление по ситуации в Афганистане. Выступление лидера анонсировали в Белом доме.

В администрации американского лидера обнародовали рабочий график Джо Байдена. Согласно документу, президент вернется в столицу 16 августа к 20:00. Его выступление ожидается в 22:45 по московскому времени, уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ушла в отпуск на фоне кризиса в Афганистане. Журналисты местного телевидения вместо полного ответа получили автоматическое письмо на электронную почту. В нем уточнялось, что пресс-секретаря не будет на рабочем месте с 15 по 22 августа.

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