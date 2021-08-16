Василий Небензя: под видом беженцев из Афганистана в Азию могут попасть террористы

Нью-Йорк, 16 августа. Представители террористических организаций могут воспользоваться ситуацией в Афганистане и попасть в страны Центральной Азии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва продолжает пристально наблюдать за ситуацией, сложившейся в Афганистане после захвата власти представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан»1. В воскресенье 15 августа талибы объявили о полном контроле над государственной границей исламской республики, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

«Внимательно следим за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане», — отметил дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

В МИД России 16 августа заявили, что обстановка в Кабуле постепенно стабилизируется, члены «Талибана» наводят порядок на улицах. Также талибы обеспечивают безопасность функционирующих в Кабуле дипломатических представительств.

1 Организация запрещена на территории РФ.