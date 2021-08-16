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Житель Байконура обратился в МВД РФ с требованием убрать мусор у него во дворе

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:29
Происшествия
Житель Байконура обратился в МВД РФ с требованием убрать мусор у него во дворе
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 16 августа. Сотрудники полиции получили требование от жителя Байконура об очистке его двора от мусора.

По имеющимся данным, звонок поступил в отделение МВД, расположенное на территории комплекса «Байконур». Любитель чистоты решил, что полицейские могут помочь ему в уборке. Они выслушали обратившегося и передали его просьбу в управляющую компанию, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Общественник Наталья Калягина ранее рассказала о грамотной утилизации мусора, которая является одним из самых важных вопросов для множества российских регионов. Она заметила, что если граждане будут ответственнее относиться к сортировке, то количество бесхозных отходов сильно сократится.

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полиция байконур мусор
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