Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа

Яблочный Спас — народное название праздника Преображение Господне, который Русская православная церковь отмечает 19 августа. В 2021 году праздник приходится на четверг, в этот день строгость Успенского православного поста смягчается. Единственный раз за весь пост верующим разрешены рыба и вино. Церкви, живущие по григорианскому календарю, отметили праздник Преображение Господне 6 августа.

Преображение Господне, или Яблочный Спас: что за праздник

Праздник Преображение Господне посвящен воспоминанию, как молившиеся на горе Фавор апостолы увидели воскресшего Иисуса Христа в обновленном, преображенном облике. В христианстве Преображение является символом божественного триединства и богочеловеческой сущности Иисуса.

Поскольку праздник посвящен Христу Спасителю, на Руси прижилось название Яблочный Спас, тем более во время строгого поста люди «спасались» от голода свежими освященными яблоками, которые до праздника были под запретом.

Яблочный Спас на Руси символизировал проводы лета и был посвящен чествованию нового урожая и матушки-земли — всеобщей кормилицы. Освящение плодов на Яблочный Спас — древняя апостольская традиция, пришедшая на Русь из средиземноморских монастырей. Считалось, что виноград нового урожая до Преображения есть нельзя, в монастырях нарушителей запрета за это наказывали, лишая свежих плодов на определенный период. С наступлением праздника виноград и другие плоды (на Руси в первую очередь яблоки) после освящения разрешалось употреблять в пищу без ограничений.

С Яблочного Спаса свежие яблоки ели, использовали для выпечки и напитков, заготавливали, дарили (как и яблочные пироги), продавали и раздавали соседям. Яблоки, освященные на Преображение, в народной традиции считались целительными, молодильными.

wikipedia.org / Джованни Беллини

Что можно и нельзя делать 19 августа

Тем, кто соблюдает пост, на Яблочный Спас нельзя есть мясное и молочное, а также яйца. В честь праздника можно есть рыбу и морепродукты, взрослым разрешено вино. Подробнее о правилах Успенского поста читайте в материале ФАН.

Согласно церковным традициям, в праздник следовало обязательно посетить храм. Под запретом была тяжелая работа, кроме необходимой по дому и саду. Строго порицались ссоры, споры, скандалы. На Руси также строго осуждали скупердяев, которые на Яблочный Спас отказывались подавать обильную милостыню или не делились с соседями яблоками.

До Яблочного Спаса на Руси существовал запрет есть яблоки нового урожая, ослушников (а особенно ослушниц) пугали всякими ужасами. Однако девушкам и женщинам, работавшим в садах, часто было не под силу удержаться и не пригубить свежее яблочко. Для таких «нарушительниц» была льгота: считалось, что на Спасы «обнуляются» все бабьи грехи за год.

На Яблочный Спас не принято было сидеть дома, считалось, что это обижает матушку-землю, дарительницу урожая. 19 августа на Руси было днем окончательного закрытия купального сезона. Тех, кто купался после Яблочного Спаса, осуждали. Считалось, что купальщики беспокоят водяных и русалок, засыпающих на дне водоемов, что сулило неприятности для всех.

По погоде на Яблочный Спас судили о будущей осени.

Третий (Ореховый, Хлебный или Полотняный) Спас отмечается 29 августа после окончания Успенского поста и праздника Успение Богородицы. Подробнее о нем — в материале ФАН.