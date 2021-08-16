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Врач Проценко объяснил природу видений пациентов во время клинической смерти
Общество
Врач Проценко объяснил природу видений пациентов во время клинической смерти
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 16 августа. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему пациентов во время клинической смерти посещают различные видения.

О природе этого явление главрач рассказал в телесериале «Охотник за призраками. Документалист», в котором участвовал в качестве эксперта. На возникновение образов в голове пациента влияют препараты, которые дают медики, чтобы спасти мозг человека, сообщил Проценко.

«Одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода являются средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты», — подчеркнул главврач.

По словам медика, люди, которые восстановились после клинической смерти, не видели никаких параллельных миров, ангелов или тоннелей со светом.

Также Денис Проценко рассказал о том, как долго могут испытывать недомогания люди, переболевшие коронавирусом. Кроме того, медик описал их характерные проявления.

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