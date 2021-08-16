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Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси

От Наполеона до Сталина, от жителей племени майя до героев фэнтези и Дракулы — все это включает в себя масштабная коллекция оловянных фигурок Григория Робакидзе. Шесть лет назад он основал музей, где выставил свои маленькие экспонаты на обозрение туристов и жителей Тбилиси.

«Здесь собрана одна из самых полных коллекций солдатиков и фигур 40 миллиметров. История этих фигурок очень долгая», — рассказал Григорий Робакидзе.

В витринах музея «живут» совершенно разные персонажи: исторические деятели, герои книг, фильмов и сериалов, выполненные в одном из самых популярных размеров — 40 миллиметров. Персонажи и военные задействованы в исторических сценах. Одна из них — «Портал времени», там представлено множество архитектурных сооружений — замки, мосты, виадуки.

«Разделено все по эпохам, начиная с античности и до XX века. Здесь есть даже фэнтези и фантастика. Поэтому, чтобы не делать локальных диорам, макетов, мы все-таки решили разместить их таким образом, чтобы соединить все воедино», — поделился мужчина.

Фигурки пользуются спросом у туристов. Работы грузинских мастеров уже поселились в разных уголках Земли. Галерею может посетить любой желающий. Если повезет, экскурсию проведет сам Робакидзе.

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тбилиси музей хобби фигурки солдатики
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