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Финансист Ордов рассказал, как иностранцы обеспечивают благополучие США
Политика
Финансист Ордов рассказал, как иностранцы обеспечивают благополучие США
pixabay.com

Вашингтон, 16 августа. Государственный долг США увеличивается быстрыми темпами, и страна становится заложницей необходимости постоянного выпуска новых денег, утверждает финансист Константин Ордов.

Сенат США намерен потратить 3,5 трлн долларов на улучшение «социальной инфраструктуры», однако это огромная сумма, которая только усложняет и без того хрупкую финансовую систему Соединенных Штатов, говорит Ордов. По мнению эксперта, власти США пытаются сделать вид, что поддерживают простых граждан, но на деле американцев обеспечивают иностранцы, которые скупают ценные бумаги на рынках США.

«Фактически благосостояние американцев обеспечивают граждане иностранных государств, которые скупают ценные бумаги США на рынках в надежде выиграть от сделок», — подчеркнул эксперт.

Сейчас финансовая система Соединенных Штатов находится на пределе своих возможностей, однако замена нестабильному доллару пока не найдена. Поэтому США используют страны, которые готовы скупать американские ценные бумаги и валюту, заключил финансист.

Более подробно читайте в материале ФБА «Экономика Сегодня».

Ранее сообщалось, что перечислены страны с самыми высокими расходами на обслуживание госдолга. Как передавала НСН, в США начался отсчет до «часа Х», когда может наступить дефолт.

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сша экономика доллар
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