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Профессор-офтальмолог рассказал о характерных травмах глаз у детей из Донбасса
Общество
Профессор-офтальмолог рассказал о характерных травмах глаз у детей из Донбасса
unicef.org  /  Ashley Gilbertson

Дети из Донецкой и Луганской народных республик поступают в НМИЦ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» Минздрава РФ на реконструктивные операции органов зрения после травм. Об этом в интервью ФАН рассказал заведующий отделом реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии центра доктор медицинских наук Михаил Катаев.

По словам профессора офтальмологии, травмы глаз у детей часто различаются в зависимости от территории их проживания. Например, довольно специфичные травмы специалисты центра фиксируют у донецких и луганских детей, которые регулярно поступают к ним на лечение. Из-за боевых действий и обстрелов ВСУ самодельные и боевые снаряды, патроны, капсюли становятся распространенной опасной игрушкой у местных ребят.

«У детей в ЛНР и ДНР встречаются травмы из-за того, что они взрывают патроны, играют с неразорвавшимися снарядами, иногда сами взрывают просто из хулиганства. И в результате получают травмы. Это случается даже чаще, чем травмы при обстрелах», — рассказал Катаев.

Собеседник ФАН пояснил, что на операции в Россию такие дети часто поступают уже с осложнениями после травм, требующими проведения так называемых реконструктивных операций на пострадавшем глазу.

«Сначала стоит вопрос о срочной обработке — пока они доедут до центра, глаза надо предварительно зашить, сделать первичную хирургическую обработку. Она делается в ближайших районах, а уже потом детей присылают к нам на реконструктивные операции. Это основное, чем мы занимаемся после травм. Просто зашить и успокоиться можно только при легких травмах, а при тяжелых лечение может продолжаться месяцы и даже годы», — добавил профессор.

Михаил Катаев отметил, что успех таких операций и восстановление зрения у ребенка во многом зависит от характера травм. Если глазное яблоко задето осколками вскользь, то шансы сохранить зрение ребенку довольно высоки. А в случае, когда глаз пробит насквозь и задет зрительный нерв, прогнозы специалистов куда более пессимистичны: чаще всего поврежденный орган зрения уже не может выполнять свои функции.

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