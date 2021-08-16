Гран-при по фигурному катанию отменили в Китае из-за COVID-19

Пекин, 16 августа. Соревнования по фигурному катанию должны были проходить в Китае в начале ноября, но их отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Этап Гран-при по фигурному катанию должен был состояться в Чунцине. Информация об отмене соревнования появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Организаторы приняли решение отметить выступление спортсменов из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

В соревнованиях среди женщин должны были участвовать россиянки Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова. У мужчин — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Михаил Коляда.

В категории «Танцы на льду» от России должны были выступить Александра Степанова и Иван Букин, а в турнире спортивных пар — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.

Пока одни фигуристы готовились к соревнованиям, которые отменили, другие выступили в США. Так, Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в предсезонном турнире Cranberry Cup.