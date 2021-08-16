Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:11
19:10
Общество
Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
Все новости

Гран-при по фигурному катанию отменили в Китае из-за COVID-19

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:25
Спорт
Гран-при по фигурному катанию отменили в Китае из-за COVID-19
sportnov.ru  /  Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области

Пекин, 16 августа. Соревнования по фигурному катанию должны были проходить в Китае в начале ноября, но их отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Этап Гран-при по фигурному катанию должен был состояться в Чунцине. Информация об отмене соревнования появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Организаторы приняли решение отметить выступление спортсменов из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

В соревнованиях среди женщин должны были участвовать россиянки Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова. У мужчин — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Михаил Коляда.

В категории «Танцы на льду» от России должны были выступить Александра Степанова и Иван Букин, а в турнире спортивных пар — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.

Пока одни фигуристы готовились к соревнованиям, которые отменили, другие выступили в США. Так, Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в предсезонном турнире Cranberry Cup.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гран-при по фигурному катанию отменили в Китае из-за COVID-19
китай соревнования фигурное катание гран-при коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru