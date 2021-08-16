Сомалийские пираты напали на турецкий корабль

Могадишо, 16 августа. Группа сомалийских пиратов в субботу попыталась захватить турецкое грузовое судно у берегов Могадишо.

Базирующаяся в Лондоне британская морская торговая организация сообщила на новостном сайте Alsomal Aljadid, что атака произошла в 100 морских милях (185 км) к северо-востоку от столицы Сомали. Название турецкого судна и место, куда оно следовало, не указаны. Однако известно, что все члены экипажа выжили.

Английское предприятие расценило это нападение как предупреждение о том, что сомалийские пираты реорганизовали свои ряды, и подобные атаки, вероятно, теперь станут частым явлением в регионе, особенно в свете ослабления международных мер по защите данных морских областей от криминальных группировок.

С другой стороны, согласно сведениям частных источников, состояние недовольства охватило в последнее время сомалийцев из-за вмешательства Турции во внутренние дела страны и ее попытки навязать свою повестку федеральному правительству. Местные жители опасаются, что это приведет к росту операций на суше и в море, осуществляемых в интересах Анкары.

Пиратские нападения у берегов африканского государства происходят значительно реже по сравнению с 2011 годом, когда преступные элементы захватывали десятки торговых судов и похищали сотни моряков из разных стран. Тогда же Военно-морские силы Европейского союза в Сомали сообщили, что пираты совершили за год 176 нападений, взяв в плен 25 торговых судов.