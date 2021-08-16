Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:11
19:10
Общество
Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
Все новости

Американские военные возобновили эвакуацию людей из аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:03
Армия
Американские военные возобновили эвакуацию людей из аэропорта Кабула
Global Look Press  /  Ahmad Masood/ZUMAPRESS.com

Кабул, 16 августа. Военные американских вооруженных сил возобновили вылеты из аэропорта столицы Афганистана с целью эвакуации людей с территории республики.

Напомним, накануне вылеты из аэропорта Кабула были приостановлены из-за беспорядков на взлетно-посадочной полосе. Данное решение было принято военными ВС США в связи тем, что при попытках уцепиться за улетающие самолеты несколько человек погибли.

Ранее сообщалось, что тысячи афганцев и иностранных граждан прибыли к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула им. Хамида Карзая, пытаясь всеми способами улететь из страны после захвата власти радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американские военные возобновили эвакуацию людей из аэропорта Кабула
афганистан аэропорт вс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru