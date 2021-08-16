Американские военные возобновили эвакуацию людей из аэропорта Кабула

Кабул, 16 августа. Военные американских вооруженных сил возобновили вылеты из аэропорта столицы Афганистана с целью эвакуации людей с территории республики.

Напомним, накануне вылеты из аэропорта Кабула были приостановлены из-за беспорядков на взлетно-посадочной полосе. Данное решение было принято военными ВС США в связи тем, что при попытках уцепиться за улетающие самолеты несколько человек погибли.

Ранее сообщалось, что тысячи афганцев и иностранных граждан прибыли к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула им. Хамида Карзая, пытаясь всеми способами улететь из страны после захвата власти радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.