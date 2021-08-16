Все российские авиакомпании отменили полеты над Афганистаном вслед за «Аэрофлотом»

Москва, 16 августа. Вслед за компанией «Аэрофлот» все российские авиаперевозчики отказались летать над территорией Афганистана, рассказали в Росавиации.

Самолеты «Аэрофлота» и грузовой компании AirBridgeCargo с 16 августа решили изменить маршруты в связи с публикацией извещения летному составу, изданного Пакистаном по просьбе Афганистана. Вслед за «Аэрофлотом» все российские перевозчики приняли решение об облете воздушного пространства республики, сообщил источник Федерального агентства новостей в Росавиации.

После захвата ряда территорий в республике представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), на президента Соединенных Штатов Джо Байдена обрушился шквал критики.

1 Организация запрещена на территории РФ.