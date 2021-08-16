Путин упростил получение гражданства России для определенной категории лиц

Москва, 16 августа. Победители конкурсов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» смогут получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Глава РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания. О планах упростить получение гражданства для победителей АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин заявлял на заседании наблюдательного совета организации.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов сообщил о необходимости предоставить гражданство РФ всем желающим украинцам. Речь идет о тех граждан, которые ощущают связь с РФ, объяснил политик.