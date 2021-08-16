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«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
Global Look Press  /  Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

(Предваряя колонку уважаемого публициста, напоминаем — в данной статье представлено авторское мнение, которое может не совпадать с мнением и позицией редакции. — Прим. ФАН).

Западная Украина… Едет автобус. Его останавливают вооруженные украинские националисты. Один заглядывает в салон и с мрачной ухмылкой спрашивает:

«А хто підкаже, котра зараз година?» («А кто подскажет, который час?»)

Тишина. По-украински никто не говорит…

Тут с последнего сиденья встает парень исключительно африканской наружности.

— О пів на одинадцяту, пане! (Половина одиннадцатого, господин!)

—Та сиди, сынку, я й так бачу, шо ти не москаль! (Да сиди, сынок, я и так вижу, что ты не москаль!)

Это старинный анекдот. Гулял во всяком случае по территории УССР, где соль сюжета понимали прекрасно и без пояснений, еще в советские времена.

Недавние события в Киеве продемонстрировали, что анекдот не так чтобы совсем утратил актуальность — скорее, он оттюнингован под стать текущему моменту.

Есть на Украине уникальный, и тут никакого преувеличения или попытки ерничать, персонаж — Жан Беленюк. Выдающийся спортсмен. Трехкратный чемпион Европы и двукратный мира по греко-римской борьбе. Серебряные и бронзовые медали и перечислять не будем — слишком длинный список. А на последней, не остывшей еще токийской Олимпиаде Беленюк и вовсе единственный в сборной Украины завоевал золотую медаль. Кстати, сделал он это в статусе действующего парламентария, что тоже событие уникальное.

«Бачу, синку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
Global Look Press  / Pavlo Bahmutukrinform

Как нормальная страна должна реагировать на такого человека? Понятное дело, прославлять, как и Беленюк прославляет в данном случае Украину.

Но кроме уважения здоровых болельщиков вернувшийся из Токио борец наскочил и на реалии повседневной украинской жизни. Которые ему не всегда отчетливо видно из кресла в Верховной раде, да и из борцовского зала тоже. Жана Венсановича перехватили национально озабоченные деятели и обложили всякими словами весьма жестко. Причем упор делали на расовую принадлежность спортсмена-политика.

Дело в том, что отец Беленюка — из Руанды, мама — киевлянка. Родовая, кстати сказать, фамилия чемпиона — Ндагиджимана. Это позже он матушки своей фамилию принял. Отец Жана умер на родине, и это не связано с войной в Руанде.

Но о последней, о войне в смысле, пару слов сказать надо. Это же хрестоматийный в планетарных масштабах пример жесточайшей резни. Гражданская война, кошмарная в своей нелепости и беспощадности.

В свое время Жен Беленюк в одном из интервью так об этом рассказывал:

«Народность хуту начала восстание против национального меньшинства тутси, которое занимало руководящие должности в стране. Кому-то эта война была нужна. То, что произошло в Руанде, чем-то было похоже на наш Майдан, где народ был настроен против власти».

Интересные параллели, верно? А вот еще:

«Я, скорее, из хуту. У нас даже внешность разная. Вот певец Stromae — наполовину руандиец. И как раз он — тутси. Тутси, как правило, — высокие, чуть светлее. А хуту — более коренастые, ниже ростом и более темные».

Беленюк говорит, что для Африки он слишком светлый. А для Украины — слишком темный. И об этом факте в Киеве есть, кому напоминать.

Снова возьмем фрагмент из интервью Жана Беленюка:

«В свое время я тренировался с парнем, который был убежденным расистом. Свастика по всему телу, все дела. Он был старше меня лет на семь-восемь, ему было за 20, а мне — лет 15. Сейчас я бы это воспринимал иначе — все-таки постарше стал и поопытнее. А тогда было, конечно, тяжеловато».

Майдан, Киев, 2014 год
Global Look Press  / Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com

15 лет Беленюку было в 2006 году, когда первый Майдан уже отшумел, изрядно надколов страну, а второй — только еще вызревал. В это время, как видим, в киевской секции борьбы спокойно занимался патентованный расист, да и фашист тоже — раз весь в свастиках. И никого это особо не напрягало. Разве что темнокожего мальчишку, которому перепадало от недружелюбного старшего соседа по борцовскому ковру.

Кадры со свастиками на Украине ковались давно. Задолго до 2006 года, разумеется. И до 2004 года, когда мир с удивлением и настороженностью познакомился с таким явлением, как Майдан. Со всеми присущими тому отклонениями от нормальных человеческих взаимоотношений.

Причем, и в западной трактовке тоже, согласитесь. Расизм, фашизм и тому подобные порождения больного разума сейчас ведь никто не привечает, во всяком случае — официально, так ведь?

На Украине же эти постыдные явления камуфлируют, впрочем, без особого усердия даже. Точнее сказать — от них отвлекают, как тепловыми ловушками от взлетающего в боевых условиях самолета.

«Ведь на Украине чего так все обострено? — рассказывают нам тамошние пропагандисты. — Война ведь с Россией идет».

Конечно, Россия на эту войну «не явилась», но это не мешает считать ее «страной-агрессором». Зато уничтожение всего русского на Украине как бы даже и объяснимо. Русофобия? Нет. Одна сплошная любовь к Украине в крайней ее форме.

Но вот случай с Беленюком (и не только с ним, понятно, — просто тут фигура уж больно яркая и приметная, оттого в глаза бросается) рубит под корень все россказни о «белых и пушистых» украинских националистах. Ведь кого последними слова охаяли? Гордость Украины! Олимпийского чемпиона! И даже парламентария — персону как бы неприкосновенную.

Недостаточно, выходит, лояльным. Недостаточно вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским (а Беленюк представляет в Раде президентскую «Слугу народа») плясать хороводы вокруг националистических идолов нынешней Украины.

Собственно, это все, что надо знать о подлинной сути мировоззренческих принципов, ныне царящих на Украине.

И национальность Зеленского парни с нацистскими рунами на рукавах и тату-свастиками на теле, как у соседа Беленюка по боксерской секции, никогда не забывали. Надень он сколько угодно вышиванок на себя — никакого результата.

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Все новости / Политика / «Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
украина руслан мармазов националисты беленюк украинские радикалы
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