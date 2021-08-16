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Василий Уткин оценил состав сборной России на сентябрьские матчи

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:52
Спорт
Василий Уткин оценил состав сборной России на сентябрьские матчи
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 августа. Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о составе сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира к ЧМ-2022.

Тренерский штаб российской футбольной сборной во главе с Валерием Карпиным представил состав национальной команды на ближайшие игры отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале оценил список из 31 футболиста. Он отметил, что анализировать состав поименно не имеет смысла.

«Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди еще один и даже полтора тура чемпионата России: список может и расшириться. Это о Дзюбе в первую очередь», — подчеркнул Уткин.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к ЧМ-2022, сообщает RT. Команда Валерия Карпина сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее Валерий Карпин в ходе пресс-конференции объяснил невызов в сборную России Артема Дзюбы и Александра Соболева. Тренер заявил, что оба форварда находятся не в лучшей форме.

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