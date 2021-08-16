Пьяный житель Когалыма приревновал жену к собутыльнику и толкнул его с балкона

Когалым, 16 августа. В Когалыме на улице Молодежная пьяный 56-летний мужчина столкнул своего 26-летнего собутыльника с карниза балкона на шестом этаже. Сообщается, что причиной стала ревность к жене.

В данный момент пострадавший находится в больнице в состоянии комы. Также врачи диагностировали у него множество переломов.

Злоумышленник доставлен в спецприемник. Мужчина отрицает все обвинения.

По данному факту началась проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В отношении 56-летнего когалымца возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.