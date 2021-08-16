Дзюба не будет вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022. События дня

Пострадавшие от паводков в Иркутской области получают жилье

Жилищный вопрос для потерявших кров во время паводка летом 2019-го в Иркутской области будет решен до конца текущего года. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, 749 квартир уже сданы. Но стройка продолжается. В очереди на ордер остаются порядка 150 семей. Глава Иркутской области пригласил Путина лично ознакомиться с результатами восстановительных работ во время посещения региона в будущем году.

«Сегодня мы вернули доверие жителей. И хотел бы сразу доложить: по Тулуну мы выходим уже на финишную прямую, сегодня я полностью взял под контроль Нижнеудинск и другие пострадавшие районы. Здесь мы занимаемся восстановлением коммунальной инфраструктуры», — сказал Кобзев.

Масштабное наводнение, в результате которого погибли 26 человек и пострадали более 45 тысяч, произошло в Иркутской области два года назад. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.