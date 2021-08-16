Дзюба не будет вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022. События дня

Пострадавшие от паводков в Иркутской области получают жилье
Жилищный вопрос для потерявших кров во время паводка летом 2019-го в Иркутской области будет решен до конца текущего года. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, 749 квартир уже сданы. Но стройка продолжается. В очереди на ордер остаются порядка 150 семей. Глава Иркутской области пригласил Путина лично ознакомиться с результатами восстановительных работ во время посещения региона в будущем году.
«Сегодня мы вернули доверие жителей. И хотел бы сразу доложить: по Тулуну мы выходим уже на финишную прямую, сегодня я полностью взял под контроль Нижнеудинск и другие пострадавшие районы. Здесь мы занимаемся восстановлением коммунальной инфраструктуры», — сказал Кобзев.
Масштабное наводнение, в результате которого погибли 26 человек и пострадали более 45 тысяч, произошло в Иркутской области два года назад. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Взрыв прогремел в отеле Барселоны
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров
Сильный взрыв прогремел в отеле Petit Palace, расположенном рядом с рынком Бокерия в Барселоне. Об этом сообщает испанское издание El Periodico. Гостиницу оцепили, постояльцев эвакуировали. Полиция Каталонии в Twitter уточняет, что в результате взрыва никто серьезно не пострадал, конструкции здания не были разрушены. Ведется расследование. Правоохранители не исключают версию теракта. Однако ключевой гипотезой уже стало использование пиротехники. Резонансный теракт произошел в этом же районе на главной туристической улице столицы Каталонии Рамбла четыре года назад 17 августа. Тогда в сердце Барселоны фургон врезался в толпу людей. Погибли 13 человек, более 50 получили ранения.
Дзюба не вошел в состав сборной России по футболу
rfs.ru / Российский футбольный союз
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного раунда к Чемпионату мира по футболу 2022. В отечественную сборную по футболу на матчи с Хорватией, Мальтой и Кипром вызван 31 игрок. Впервые в сборную были приглашены вратарь московского «Спартака» Александр Максименко и защитник «Сочи» Сергей Терехов. Нападающий Артем Дзюба, который был капитаном национальной команды на Евро-2020, не попал в заветный список. Многие эксперты связывают это с давним конфликтом зенитовца с новым тренером Карпиным.